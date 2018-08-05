У Варфоломія підтвердили: Кирило напросився у гості



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Патріарх Кирило

Патріарх Московський Кирило 31 серпня має намір зустрітися із патріархом Варфоломієм

Офіс Генерального секретаря Священного Синоду Константинопольського Патріархату офіційно підтвердив, що 31 серпня Стамбул відвідає Московський патріарх Кирил.

Про це повідомляє секретар Священного синоду УПЦ КП єпископ Євстратій (Зоря) в Facebook.

У повідомленні офісу зазначається, що візит відбудеться «на його прохання».

Під час візиту відбудуться зустрічі з Патріархом Варфоломієм та «компетентними органами Матері Церкви з питань, які становлять взаємний інтерес».

Раніше повідомлялося, що наприкінці серпня очікується чергове сесійне засідання Священного синоду Константинопольського патріархату, а відразу після нього, 1-3 вересня, відбудеться Синакс (Архієрейський Собор) усіх ієрархів патріархату. Очікується, що «українське питання» буде в порядку денному обох зібрань.

Нагадаємо, 28 липня Україна відзначала 1030-річчя хрещення Київської Русі-України.

Зазначимо, що секретар Священного Синоду УПЦ КП Єпископ Євстратій (Зоря) заявив, що якби Константинопольський Патріархат не розраховував на те, що зможе довести справу Томосу про автокефалію української церкви до логічного завершення - він би не починав цього процесу.

Член Синоду Вселенської патріархії митрополит Елпідофор заявив, що Московська церква є не матір'ю, а дочкою Української.