Реконструкцію Національного інституту раку оцінили у 2,4 млрд грн



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Будівля Національного інституту раку у Києві

Аукціон відбудеться 10 червня

Державне підприємство «Державний будівельний центр Міністерства охорони здоров’я» 5 квітня оголосило тендер на реконструкцію і розширення Національного інституту раку на вул. Ломоносова, 33/43 у Києві очікуваною вартістю 2 млрд. 461 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Згідно з технічними умовами, заплановані побудова автоматичної системи пожежної сигналізації та пожежогасіння; демонтаж старих і установка нових ліфтів; монтаж технологічного устаткування клінічного корпусу №1; у клінічному корпусі №3 – монтаж компресорної станції; прокладання водопроводу; демонтаж паталого-анатомічного корпусу і харчоблоку, а також ряд інших будівельних робіт.

Здача об’єкту – 31 грудня 2021 рік.

Аукціон запланований на 10 червня.

Як відомо, Кабінет міністрів України у середині грудня 2018 року дозволив здійснювати передоплату для забезпечення стабільного виконання робіт із коригування проектної документації та завершення робіт із реалізації державного інвестиційного проекту «Реконструкція та розширення Національного інституту раку».

Згідно з проектом постанови, Кабмін доповнив Порядок державного фінансування капітального будівництва положеннями про надання замовнику повноважень укладати договори про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти з можливістю передоплати на строк не більше 9 місяців.

Нагадаємо, що понад вісім років Національний інститут раку МОЗ України намагається провести реконструкцію приміщень. Зокрема у першій клініці Інституту раку все підготовлено до капітального ремонту ще з 2011 року: стіни обідрані, світло й вода вимкнені. Саме тоді було розпочато ремонтні роботи. Утім, держава фінансування припинила, тому цю частину корпусу клініки довелося законсервувати.

На жовтень 2012 року вартість реконструкції і розширення Національного інституту раку становила 791,8 млн грн.