Репресії в окупованому Криму: затриманого активіста арештували на 10 діб

Російські силовики після обшуків затримали двох кримських татар

Затриманого після обшуку у Джанкої кримського татарина Енвера Кроша суд заарештував на 10 діб. Про це повідомляють 25 січня активісти з анексованого Росією Криму. Кроша звинувачують у «пропаганді і публічній демонстрації атрибутики або символіки екстремістських організацій». Як повідомлялося, російські силовики вранці 25 січня провели



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Російські силовики після обшуків затримали двох кримських татар

Затриманого після обшуку у Джанкої кримського татарина Енвера Кроша суд заарештував на 10 діб. Про це повідомляють 25 січня активісти з анексованого Росією Криму.

Кроша звинувачують у «пропаганді і публічній демонстрації атрибутики або символіки екстремістських організацій».

Як повідомлялося, російські силовики вранці 25 січня провели обшуки в Джанкої і Нижньогірському районі анексованого Криму. Після цього жителя Джанкоя Енвера Кроша доставили в райвідділ поліції міста, а затриманого в селі Розливи Ебазера Іслямова – в Нижньогірський райвідділ поліції. Активісти повідомляють, що у Кроша вилучили телефон, планшет і ноутбук.

Щодо Іслямова, то за даними громадського об’єднання «Кримська солідарність», йому в суд викликали «швидку» через погане самопочуття. Дружина Іслямова уточнила, що машину «швидкої допомоги» її чоловікові викликали двічі, але лікарі стверджують, що з ним все в порядку. Іслямова звинувачують у тому ж, що і Кроша. Рішення суду щодо нього наразі немає.

Інформація про обшуки відсутня на сайтах російських силових структур.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Джерело: Крим.Реалії