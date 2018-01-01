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    ФСБ в окупованому Криму проводить нові обшуки

    Обшуки проходять в місті Джанкой і в Нижньогірському районі
    В анексованому Криму російські силовики провели нові обшуки. Про це повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність» у Facebook. [READ_MORE] «У Енвера Кроша вилучені телефон, планшет і ноутбук. Ебазер Іслямов доставлений в Нижньогірський РВВС. У Нижньогірському районі у Ебазера Іслямова, за попередньою інформацією
    • Сьогодні, 09:18
    • Розсилка

    Обшуки проходять в місті Джанкой і в Нижньогірському районі

    В анексованому Криму російські силовики провели нові обшуки. Про це повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність» у Facebook.

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    «У Енвера Кроша вилучені телефон, планшет і ноутбук. Ебазер Іслямов доставлений в Нижньогірський РВВС. У Нижньогірському районі у Ебазера Іслямова, за попередньою інформацією від очевидців і близьких, було проведено обстеження співробітниками ЦПЕ. Енвера Кроша доставили в РОВД м. Джанкой. Також повідомляють про обшук в Нижньогірському районі с. Розливи вул. Розливи у Іслямова Ебазера», - йдеться у повідомленні.

    23 січня в окупованому Криму російські силовики провели обшуки у кримських татар в с. Новий Світ і м. Старий Крим (Сімферопольський район). У Новому Світі силовики обшукували будинок, де проживає Ісмаїл Рамазанов, були вилучені телефон, планшет, українські документи, також під ліжком «знайшли» понад 20 патронів. Наразі затриманому пред'явлено звинувачення в пропаганді екстремізму.

    У Старому Криму обшукували будинки Мухсина Джамазова. Причина візиту силовиків невідома.

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