Республіка Корея готова бути посередником між США і КНДР по саміту

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22 травня Мун Чже-ін зустрінеться із Дональдом Трампом

Представники Республіки Корея заявили про те, що Сеул готовий виступити посередником у питанні вирішення всіх протиріч між Вашингтоном і Пхеньяном, які можуть поставити під сумнів проведення саміту на найвищому рівні в Сінгапурі 12 червня.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Дана теза була висловлена у заяві адміністрації президента Республіки Корея Мун Чже-іна, де йшлося про те, що країна готова активніше виконувати роль посередника між сторонами. Мун Чже-ін матиме можливість виконати дану заяву, оскільки 22 травня відбудеться його візит до США і переговори із Дональдом Трампом.

Адміністрація президента Республіки Корея говорить про можливість чітко пояснити США все, що вони дізналися про переговорну позицію і ставлення КНДР у рамках власних контактів, і теж саме зробити у рамках взаємодії із Пхеньяном щодо американської позиції. Це, як слідує із заяви адміністрації Мун Чже-іна, дозволить подолати протиріччя.

При цьому Республіка Корея не сумнівається в намірах КНДР і США щодо проведення серйозних переговорів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що довгоочікувані переговори з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином відбудуться 12 червня в Сінгапурі.