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    Республіка Корея націлилася на створення легкого авіаносця

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    Корабель і далі буде називатися &laquo;платформа для посадки гелікоптерів&raquo; - LPH-II (Landing platform helicopter) - Республіка Корея націлилася на створення легкого авіаносця
    Корабель і далі буде називатися «платформа для посадки гелікоптерів» - LPH-II (Landing platform helicopter)

    Кораблі класу LPH-II зможуть приймати до 16 винищувачів F-35B

    Республіка Корея має намір до кінця 2020-х років спустити на воду універсальне десантне судно із якого зможуть працювати винищувачі вертикального злету і посадки. Про це пише ресурс Defense News.

    Формально корабель і далі буде називатися «платформа для посадки гелікоптерів» - LPH-II (Landing platform helicopter). Роботи із проектування нового корабля будуть завершені протягом декількох наступних років.

    Проте, вже на сьогодні відомо, що LPH-II матиме водозміщення в 30 тисяч тон або в 2 рази більше, ніж кораблі серії LPH-I. Тим самим майбутній південнокорейський легкий авіаносець буде більшим за японські кораблі класу Izumo, водозміщення яких складає 27 тисяч тон.

    Сеул розглядає можливість закупити до 20 винищувачів F-35B для легкого авіаносця. Відповідне дослідження щодо придбання цього типу винищувача п’ятого покоління має бути завершеним у вересні цього року. Планується, що кораблі проекту LPH-II зможуть приймати до 16 винищувачів, 3 тисячі морських піхотинців і 20 бронетранспортерів.

    До слова, у США показали технології для протидії китайським протикорабельним ракетам. Новий перехоплювач був розроблений спільно із урядовим відомством DARPA, яка займається створенням перспективних зразків озброєння. Перспективний перехоплювач отримала назву MAD-FIRES – дана система буде запускатися із носової гармати корабля.

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