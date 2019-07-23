Республіка Корея націлилася на створення легкого авіаносця



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Корабель і далі буде називатися «платформа для посадки гелікоптерів» - LPH-II (Landing platform helicopter)

Кораблі класу LPH-II зможуть приймати до 16 винищувачів F-35B

Республіка Корея має намір до кінця 2020-х років спустити на воду універсальне десантне судно із якого зможуть працювати винищувачі вертикального злету і посадки. Про це пише ресурс Defense News.

Формально корабель і далі буде називатися «платформа для посадки гелікоптерів» - LPH-II (Landing platform helicopter). Роботи із проектування нового корабля будуть завершені протягом декількох наступних років.

Проте, вже на сьогодні відомо, що LPH-II матиме водозміщення в 30 тисяч тон або в 2 рази більше, ніж кораблі серії LPH-I. Тим самим майбутній південнокорейський легкий авіаносець буде більшим за японські кораблі класу Izumo, водозміщення яких складає 27 тисяч тон.

Сеул розглядає можливість закупити до 20 винищувачів F-35B для легкого авіаносця. Відповідне дослідження щодо придбання цього типу винищувача п’ятого покоління має бути завершеним у вересні цього року. Планується, що кораблі проекту LPH-II зможуть приймати до 16 винищувачів, 3 тисячі морських піхотинців і 20 бронетранспортерів.

До слова, у США показали технології для протидії китайським протикорабельним ракетам. Новий перехоплювач був розроблений спільно із урядовим відомством DARPA, яка займається створенням перспективних зразків озброєння. Перспективний перехоплювач отримала назву MAD-FIRES – дана система буде запускатися із носової гармати корабля.