В США показали технології для протидії китайським протикорабельним ракетам

Новий перехоплювач отримав назву MAD-FIRES

Американський виробник озброєння компанія Raytheon показала на відео нові технології, які дозволять ефективніше боротися із китайськими протикорабельними ракетами. Про це пише ресурс Defense Blog.

Новий перехоплювач був розроблений спільно із урядовим відомством DARPA, яка займається створенням перспективних зразків озброєння. Перспективний перехоплювач отримала назву MAD-FIRES – дана система буде запускатися із носової гармати корабля.

На ролику видно, як нова система знищує ракети запущені із китайського стратегічного бомбардувальника Н-6К, підводного човна і есмінця класу Type 052D. На сьогодні компанія Raytheon та відомства DARPA вже випробували новий двигун для перспективного перехоплювача.

Here's how DARPA's MAD-FIRES interceptor would take out multiple waves of anti-ship missiles, unmanned aerial vehicles and other threats. More: https://t.co/tyD2bkShjv pic.twitter.com/Wy4JTwhxYC