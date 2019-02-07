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    «Реставрація» Будинку актора у Києві: директорка розповіла про проблеми

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    «Реставрація» Будинку актора у Києві: директорка розповіла про проблеми

    Який кошторис «реконструкції» Будинку актора від КМДА

    7 лютого в прес-центрі ІА «Главком» проходить прес-конференція на тему: «Реставрація» Будинку актора».

    Запрошені гості: Вікторія Московенко, директорка Будинку актора, яка розкаже про проблему з «реставрацією» будівлі, як довго триває історія, яких саме потребує ремонтних робіт історична будівля, який кошторис «реконструкції» від КМДА, яка доля чекає на акторів та власне на Будинок актора.

    Раніше повідомлялося, що у старовинній будівлі за вулиці Липській, 15, у Києві почали будувати ще один поверх.

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