У старовинній будівлі в центрі Києва нові власники добудовують ще один поверх (фото)



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Старовинна будівля на Липській, 15 Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Спочатку старовинну будівлю пофарбували у зелений колір, а тепер перебудовують

У старовинні будівлі за адресою вулиця Липська, 15, у Києві почали будувати ще один поверх.

Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Як відомо, у цій будівлі довгі руки знаходився ресторан «Липський особняк». Його відкрили у 2002 році. Під час ребрендингу у вересні 2016 року старовинну будівлю пофарбували у зелений колір, що викликало обурення в користувачів соціальних мереж.

Фото: Вадим Денисенко, Facebook, 27 вересня 2016 р.

Власники закладу намагались відійти від наявного статусу ресторану (зазвичай там відпочивали політики та зірки). Здійснивши повну трансформацію та ребрендинг (змінивши інтер’єр, назву та ціни), заклад вже під назвою «Липський» пропрацював більше року. У лютому 2018 року ресторан закрили.

Як заявив його співвласник Майкл Дон, заклад «він вніс величезний вклад в розвиток ресторанного бізнесу в Україні». «Тут побували всі президенти і політики України і всі гості України всіх рівнів і регалій», - повідомив він.

«За нашою спиною нишком було продано будівлю, нібито нашими «партнерами», не дуже чесним конкурентам», - повідомив тоді Майкл Дон.