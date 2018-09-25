  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рева роз’яснив, як призначатимуть субсидії українцям з доходами, що менші мінімалки

    • Розсилка
    Рева роз’яснив, як призначатимуть субсидії українцям з доходами, що менші мінімалки

    Міністр повідомив, що робити, якщо Єдиний соціальний внесок не сплачується з вини роботодавця

    Відмова у субсидії тим громадянам, чиї доходи менші мінімальної зарплатні, є неправомірною. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

    Як повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики, Рева зазначив, що такі громадяни мають змогу звернутися до Комісії з питань призначення житлових субсидій.

    «Якщо Єдиний соціальний внесок сплачується в повному обсязі, Комісія у дохід порахує три або навіть один прожиткових мінімуми, в залежності від соціального стану людини, і розрахує розмір субсидії», - зауважив міністр.

    Якщо ЄСВ не сплачується з вини роботодавця, повідомив Рева, субсидію громадяни мають змогу оформити на загальних умовах, без розгляду справи Комісією.

    «Субсидію у таких випадках розраховують на основі реально отриманих доходів, тобто з урахуванням мінімальної заробітної плати», - заявив міністр.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що Кабінет міністрів планує розширити коло осіб, які можуть претендувати на субсидії, після зміни ціни на газ, що передбачено у межах виконання зобов’язань за програмою співпраці з МВФ.

    Читайте також
    газ субсидія Міністерство соціальної політики мінімальна заробітна плата ціни Андрій Рева
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ