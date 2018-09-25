Рева роз’яснив, як призначатимуть субсидії українцям з доходами, що менші мінімалки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр повідомив, що робити, якщо Єдиний соціальний внесок не сплачується з вини роботодавця

Відмова у субсидії тим громадянам, чиї доходи менші мінімальної зарплатні, є неправомірною. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Як повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики, Рева зазначив, що такі громадяни мають змогу звернутися до Комісії з питань призначення житлових субсидій.

«Якщо Єдиний соціальний внесок сплачується в повному обсязі, Комісія у дохід порахує три або навіть один прожиткових мінімуми, в залежності від соціального стану людини, і розрахує розмір субсидії», - зауважив міністр.

Якщо ЄСВ не сплачується з вини роботодавця, повідомив Рева, субсидію громадяни мають змогу оформити на загальних умовах, без розгляду справи Комісією.

«Субсидію у таких випадках розраховують на основі реально отриманих доходів, тобто з урахуванням мінімальної заробітної плати», - заявив міністр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що Кабінет міністрів планує розширити коло осіб, які можуть претендувати на субсидії, після зміни ціни на газ, що передбачено у межах виконання зобов’язань за програмою співпраці з МВФ.