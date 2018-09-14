Гройсман обіцяє більше субсидій через підвищення ціни на газ



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Фото: Главком Володимир Гройсман

Глава уряду обіцяє, що потурбується про розширення кола осіб, які мають право претендувати на субсидію

Кабінет міністрів України планує розширити коло осіб, які можуть претендувати на субсидії, після зміни ціни на газ, що передбачено у межах виконання зобов’язань за програмою співпраці з МВФ.

Про це сьогодні сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час позачергового засідання уряду.

«Як би не змінювалася ціна газу в Україні вимушено, ми все зробимо для того, щоби всіх, хто потребує підтримки, підтримати. Ми покриємо всіх, кому це буде потрібно, субсидіями. Тобто у вашому житті, що стосується сплати, нічого не зміниться. Ми про це потурбуємося, в тому числі, про призначення і розширення кола осіб, які мають право претендувати на субсидію», — запевнив глава уряду.

Нагадаємо, уряд пропонує підвищити мінімальну зарплату до 4170 грн з наступного року.

14 вересня уряд презентував основні показники бюджету-2019.

Верховна Рада 21 вересня заслухає представлення урядом проекту державного бюджету на 2019 рік.