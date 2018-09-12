Через рейдерське захоплення агрофірми на Харківщині відкрито декілька кримінальних проваджень



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З місця сутичок на елеваторі вилучено 6 пістолетів, 8 рушниць, гільзи, палиці

У рамках розслідування сутичок на елеваторі в селі Занки із застосуванням травматичної зброї за участі кількох десятків людей правоохоронці відкрили декілька кримінальних проваджень.

Про це 12 вересня повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

«Затримано 22 особи у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вилучена травматична зброя, спецзасоби та інші речові докази. Досудове розслідування здійснюється за кількома статтями Кримінального кодексу», - заявили в поліції.

Зазначається, що відомості про грубе порушення громадського порядку із застосуванням предметів, спеціально пристосованих та заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Також слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом насильства щодо працівника правоохоронного органу за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу.

«Під час з’ясування обставин події встановлено, що до Зміївського відділу поліції звернувся 60-річний директор підприємства «Строгий О.Ф.», який повідомив про захоплення агрофірми. За його заявою, 8 вересня на територію елеватора в селищі Занки зайшла група людей, які повідомили, що зазначений комплекс належить ФГ «Слобожанські лани». Проте, як стверджує заявник, що будь-яких дій щодо переоформлення прав на підприємство не вчиняв. Таким чином невстановлені особи намагалися незаконно заволодіти майном підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів», - повідомили в поліції.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України.

Також встановлено, що невідомі особи надали державному реєстратору підроблені документи, внаслідок чого було змінено керівника підприємства. Відомості про підроблення та використання підроблених документів слідчими внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Крім того, поліцією розслідуються самовільні дії осіб, які всупереч установленому законом порядку, намагалися заволодіти врожаєм та розпорядитися сільськогосподарською продукцією ДП «Благодатне», що зберігається у спеціально облаштованих приміщеннях фермерського господарства «Строгий О.Ф.», власником якого є заявник.

Слідство розглядає кілька версій вчинення злочину, які відпрацьовуються.

Повідомляється, що з місця сутичок на елеваторі вилучено 6 пістолетів, 8 рушниць, гільзи, палиці. Підготовлені клопотання до суду про призначення судово-медичних, судово-цитологічних та балістичних експертиз.

У поліції зазначили, що максимальне покарання за вчинення зазначених вище правопорушень передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Раніше повідомлялося, що в селищі Занки Зміївського району Харківської області невідомі в балаклавах намагалися проникнути на територію місцевого елеватора.

За даними поліції, в результаті сутички поранення отримали 7 осіб, серед яких шестеро чоловіків та один працівник поліції.