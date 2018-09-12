На Харківщині поліція затримала учасників конфлікту на елеваторі



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В результаті події постраждало 7 людей й було затримано групу осіб, які знаходились на елеваторі

В результаті конфлікту зі стріляниною й використанням газового балончика в селі Занки Харківської області, було затримано групу осіб, що перебувала на території елеватора. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Правоохоронці повідомили, що на місце події були залучені додаткові сили спецпризначенців КОРД, батальйону патрульної поліції особливого призначення «Харків«, а також було розгоронуто Ситуаційний центр обласного ГУНП. Роботу якого очолив начальник обласного главку поліції Олег Бех й начальник слідчого управління Сергій Чиж.

В поліції заявляють, що поранення отримали 7 осіб. серед яких шестеро чоловіків й один працівник поліції.

В той час Нацкорпус повідомив, що під час сутичок поблизу елеватора рейдерами був відкритий вогонь по місцевим громадянам, активістам й ветеранам війни. В результаті події поранення отримали місцеві жителі, серед яких жінка, а також активісти Національного Корпусу.

Двоє активістів Нацкорпусу отримали поранення з мисливської вогнепальної зброї. Двоє інших отримали поранення гумовими кулями й дробом. Ще один ветеран полку «Азов« отримав закриту черепно-мозкову травму, перелом кісток обличчя і тимчасову втрату свідомості.

Слідчими розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує строк від 3 до 7 років.

Раніше повідомлялося, що в селищі Занки Зміївського району Харківської області невідомі в балаклавах намагалися проникнути на територію місцевого елеватора, де їх зустріли мешканці райцентру. Внаслідок конфлікту постраждали чотири людини.