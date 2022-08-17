Резніков й Остін обговорили військову допомогу Києву

Резніков інформував Остіна про стан справ у районі бойових дій в Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін у телефонній розмові обговорив із міністром оборони України Олексієм Резніковим питання надання у майбутньому американської військової допомоги Києву. Про це повідомила пресслужба Пентагону.

«Міністр оборони Ллойд Остін поговорив із міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб обговорити невідкладні та довгострокові потреби України у допомозі у сфері безпеки», – йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що Резніков інформував Остіна про стан справ у районі бойових дій в Україні. Сторони під час бесіди торкнулися також питання проведення наступного засідання Контактної групи, інформує пресслужба американського міністерства.

Як повідомлялося, у міністерстві оборони США заявили, що не сумніваються в належному використанні Україною наданої зброї. Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розказав про державних експортерів, які завищували ціну зброї для України.