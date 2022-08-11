Міністр оборони розказав про державних мародерів, які завищували ціну зброї для України
«Один із спецекспортерів намагався перебити контракт Пентагону. Отримав по вухах»
Міністр оборони України Олексій Резніков розказав про державних експортерів, які завищували ціну зброї для України. Про це Резніков розповів в інтерв'ю виданню «Українська правда».
«Я не буду зараз казати хто саме, один із спецекспортерів намагався перебити контракт Пентагону. Получили по вухах. Далі я веду перемовини зі Словаччиною про купівлю для нас «Сюзанни», це 155-міліметрова сучасна артилерійська установка. Зідзвонюємося ми за традицією з моїм колегою, міністром оборони Словаччини, і він мені каже: «Олексію, все клас, ми рішенням уряду все отримали, ми готові вам віддати 4 «Сюзанни» вже». І потім: «А можете попросити визначити одного перемовника? Від вас прийшло 5 покупців, і всі пропонують вищу ціну за «Сюзанни». Можна когось одного від вас визначити?» Я червонію, тому що наші спецекспортери просто почули, що ми ведемо цей контракт, і всі побігли пропонувати свої послуги, почали накручувати ціну для України. Я зібрав їх ще раз і попередив, що це остання спроба конкуренції між собою, тому що ви за наживою бігаєте, а не за тим, щоб зброю привезти», – розповів Резніков.
Він зазначив, що такі дії спецекспортерів прискорило прийняття ним рішення, що терміново і негайно треба робити агентство, мати ліцензію на Міністерство оборони.
«Бо комерсанти, які так і не переключилися і не зрозуміли, що йде війна, і головне питання – виживання, продовжують жити в режимі комерсанта», – додав міністр.
Зазначимо, профільного заступника міністра оборони Шарапова деякі ЗМІ, небезпідставно, пов’язують із керівником ОПУ Андрієм Єрмаком. Резніков розповів, що рішення покликати Дениса Шарапова працювати у МОУ було його особистим, через брак у міністерстві фахових спеціалістів із закупівлі зброї.
«Я познайомився з Денисом Шараповим, який був заступником міністра Рябікіна. і знав, що в нього є досвід. Навів справки про гравців цього ринку, тому що я ніколи не торгував зброєю – от від слова взагалі. В мене навіть клієнтів у моєму приватному адвокатському не було ніколи, пов'язаних зі зброєю. І тому я почав шукати людину, яка зможе мені в цьому допомогти. Я зробив пропозицію. Спочатку спитав згоди у Паші Рябікіна, щоб не забирати у нього заступника. Тоді переговорив із Денисом, він сказав: «Якщо ви просите, я не відмовлю міністру оборони. Яка зона відповідальності?» Я кажу: «Знаючи всю експертизу і розуміючи цей світ авантюристів, комерсантів, мені потрібно, щоб ти мені організував, щоб Україна напряму по самих сучасних стандартах швидко і недорого могла купувати зброю в інтересах Збройних сил». Щоб у мене не було, що мені пропонують БТР за мільйон, який коштує 400 тисяч, тому що я ж отримав сигнал і від Бельгії, наприклад, що така ситуація мала місце. Під час війни – це мародерство. Тому всі дані передані Службі безпеки України, я думаю, що там продовжують дослідження», – підкреслив міністр оборони.
Нагадаємо, раніше представник Європолу Ян Оп Ген Оорт заявляв про нібито фіксацію випадків торгівлі вогнепальною зброєю та іншими товарами військового призначення з України на чорному ринку.
Секретар РНБО Олексій Данілов своєю чергою заявив, що очікує на предметну розмову з представниками установи з фактами і доказами щодо заяв про нібито існуючі випадки торгівлі зброєю. Він зазначив, що публікації про нібито контрабанду зброї співпадають з розгортанням масштабної інформаційної спецоперації Росії MakZim, яка займається дискредитацією України. Її метою є припинення поставок зброї від ваших союзників.
Згодом Європол спростував свою заяву та запевнив, що цілком довіряє українському уряду та продовжує співпрацю з Україною.
Також нагадаємо, що британське видання Financial Times 12 липня опублікувало маніпулятивну статтю із заголовком «НАТО та ЄС б’ють тривогу через контрабанду зброї в Україні». Згодом Financial Times, ймовірно через негативний розголос, змінило заголовок, додавши слово «ризик».
У матеріалі йшлося про те, що буцімто «країни закликають посилити відстеження зброї, щоб припинити її продаж на чорний ринок Європи». Начебто є побоювання, що «злочинні групи контрабандою вивозять зброю з країни на чорний ринок Європи».
НАТО відреагувало на скандальну статтю Financial Times про Україну. У Альянсі заявили, що Україна належним чином забезпечує збереженість та облік зброї, яку вона отримує від союзників у реалізації права на самооборону від російської агресії.
У міністерстві оборони США заявили, що не сумніваються в належному використанні Україною наданої зброї.
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