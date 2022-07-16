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    Політика

    Пентагон повідомив, чи є ознаки контрабанди наданої Україні зброї

    Пентагон повідомив, чи є ознаки контрабанди наданої Україні зброї
    фото: aa.com.tr

    В США заявили, що не відстежують зброю

    У міністерстві оборони США заявили, що не сумніваються в належному використанні Україною наданої зброї. Зокрема представник Міноборони США сказав, що американська сторона не відстежує зброю.

    «Ми відчуваємо досить добре, що українці використовують зброю, яку ми їм надали, і не бачили жодних ознак того, що ця зброя пішла кудись, окрім як для боротьби з росіянами», – заявив представник Пентагону, коментуючи журналістам чутки про нібито контрабанду зброї в Україні.

    Нагадаємо, британське видання Financial Times 12 липня опублікувало маніпулятивну статтюіз заголовком «НАТО та ЄС б’ють тривогу через контрабанду зброї в Україні». Згодом Financial Times, ймовірно через негативний розголос, змінило заголовок, додавши слово «ризик».

    У матеріалі йшлося про те, що буцімто «країни закликають посилити відстеження зброї, щоб припинити її продаж на чорний ринок Європи». Начебто є побоювання, що «злочинні групи контрабандою вивозять зброю з країни на чорний ринок Європи».

    Також НАТО відреагувало на скандальну статтю Financial Times про Україну.

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    Теги: росія окупанти контрабанда США НАТО зброя пропаганда війна Україна Пентагон окупація #stoprussia
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    Пентагон повідомив, чи є ознаки контрабанди наданої Україні зброї