РФ очікує зменшення об’ємів експорту газу в Європу



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Середня ціна експортованого в Європу газу зменшиться на 30 доларів

Заступник голови департаменту «Газпром-експорт» Михайло Мальгін заявив, що експорт газу до Європи в 2019 році зменшиться на 5% в порівнянні із 2018 роком. Як наслідок, об’єми продажу газу складуть 192 млрд кубічних метрів проти 201,9 млрд кубічних метрів за рік до цього.

Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

Частково «Газпрому» вдалося перекрити негативний ефект від теплої зими швидшими ніж в 2018 році темпами закачування газу в підземні сховища. Проте це призвело до швидшого ніж зазвичай заповнення сховищ – на сьогодні вони заповнені на 93% (94 млрд кубічних метрів) проти 67% наприкінці серпня 2018 року. Це в свою чергу зменшує попит на газ в Європі.

Середня експортна ціна за результатами 2019 року також зменшиться до показника 215 доларів за 1 тисячу кубічних метрів. В 2018 році відповідний показник складав 246 доларів.

Такому ефекту сприяло введення додаткових потужностей в США по експорту скрапленого газу. Це призводить до перенасичення ринку газом із паралельним зменшенням ціни. Це в свою чергу робить більш привабливим газ для електрогенерації ніж вугілля. Очікується, що додатковий попит на газ в Європі таким чином виросте на 10 млрд кубічних метрів.

Нагадаємо, глава російського міністерства енергетики Олександр Новак заявив, що Росія готова до тристоронніх газових переговорів з Європейською комісією та Україною в першій половині вересня.