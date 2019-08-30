Росія заявила про готовність до газових переговорів з Україною та ЄС



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Фото: epravda.com.ua

Тристороння зустріч планується у першій половині вересня

Росія готова до тристоронніх газових переговорів з Європейською комісією та Україною в першій половині вересня. Про це заявив глава російського Міністерства енергетики Олександр Новак, передають росЗМІ.

За словами Новака, тристороння зустріч може відбутися в першій половині вересня. Він додав, що необхідно підібрати дати, які були б зручні для всіх сторін переговорів.

«Ми готові зустрітися в першій половині вересня. Просто у нас також є деякий графік, моніторинговий комітет в Абу-Дабі та інші заходи. Необхідно вибрати час, щоб всі мали одночасну можливість для зустрічі», - зазначив він.

Також Новак додав, що напередодні віце-прем'єр Євросоюзу з питань енергетики Марош Шефчович запропонував провести тристоронні газові переговори у період з 16 по 23 вересня.

Джерело: РБК-Україна