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    Росія заявила про готовність до газових переговорів з Україною та ЄС

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    Росія заявила про готовність до газових переговорів з Україною та ЄС
    Фото: epravda.com.ua

    Тристороння зустріч планується у першій половині вересня

    Росія готова до тристоронніх газових переговорів з Європейською комісією та Україною в першій половині вересня. Про це заявив глава російського Міністерства енергетики Олександр Новак, передають росЗМІ.

    За словами Новака, тристороння зустріч може відбутися в першій половині вересня. Він додав, що необхідно підібрати дати, які були б зручні для всіх сторін переговорів.

    «Ми готові зустрітися в першій половині вересня. Просто у нас також є деякий графік, моніторинговий комітет в Абу-Дабі та інші заходи. Необхідно вибрати час, щоб всі мали одночасну можливість для зустрічі», - зазначив він.

    Також Новак додав, що напередодні віце-прем'єр Євросоюзу з питань енергетики Марош Шефчович запропонував провести тристоронні газові переговори у період з 16 по 23 вересня.

    Джерело: РБК-Україна

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