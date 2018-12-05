РФ: США не надали жодних доказів щодо російських порушень угоди РСМД



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За словами речниці МЗС РФ, Вашингтон через своє посольство в Москві передав ноту щодо наміру вийти із угоди РСМД

МЗС РФ заявило про те, що США іще мають надати їм докази щодо так званих російських порушень угоди про Ракети середньої і меншої дальності (РСМД) 1987 року.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Речниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова на брифінгу повідомила, що Вашингтон через своє посольство в Москві передав ноту щодо наміру вийти із угоди РСМД, якщо РФ не почне знову дотримуватися положень даної домовленості.

За словами речниці МЗС РФ, російські дипломати будуть працювати над даною нотою. Всі звинувачення США щодо порушення РФ угоди РСМД Захарова назвала безпідставними.

За її словами, Москва постійно наголошувала на цьому, коли мова заходила про так звані російські порушення угоди. Окремо Захарова наголосила на тому, що вони готові і далі вести дискусію із США щодо угоди РСМД.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявив, що Штати перестануть дотримуватися положень Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності протягом 60 днів, якщо Росія не повернеться до виконання взятих на себе зобов'язань.