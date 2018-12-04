США дали Росії 60 днів на виконання умов ракетного договору
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За словами Помпео, тільки Росія може врятувати договір
Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Штати перестануть дотримуватися положень Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності протягом 60 днів, якщо Росія не повернеться до виконання взятих на себе зобов'язань.
За словами Помпео, тільки Росія може врятувати договір, «визнавши порушення і почавши знову дотримуватися його положення», пише CNN.
«США зупинять виконання своїх зобов'язань за Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ми високо цінуємо підтримку з боку НАТО цього рішення США», - сказав він.
Помпео підкреслив, що немає жодних свідчень того, що Росія повернеться до дотримання Договору про РСМД - угоди 1987 року, що забороняє розміщення наземних ядерних ракет середньої дальності.
Як відомо, у НАТО визнали, що Росія порушила Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД), і закликали Москву повернутися до дотримання договору.
Зазначений договір забороняє США і Росії розробляти, випробовувати і мати на озброєнні крилаті і балістичні ракети наземного базування з радіусом дії від 500 до 5000 км.
До слова, Конгрес США розгляне законопроект про припинення ядерного договору з РФ.