РФ вчергове відмовилась провести обмін полонених українців на російських в’язнів



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Українська сторона була готова повторити звільнення 27 грудня 2017 року

Росіяни і їх маріонетки сьогодні знову зірвали пропозицію України по звільненню заручників і політв‘язнів, яке ми готові провести 27 грудня 2018 року., - заявила Геращенко

Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 4 грудня запропонувала провести обмін полонених українців на російських в’язнів, проте Росія вчергове відмовилася. Про це заявила представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

Геращенко вказала, що українська сторона була готова повторити звільнення 27 грудня 2017 року — тоді з самопроголошених республік повернулися 73 громадяни України.

«Ми передали конкретні списки і пропозиції в форматі 23/23 і 66/19 з пропозицією провести звільнення наших військових і цивільних з ОРДЛО до новорічних і різдвяних свят. Ми готові повторити минулорічний успіх і провести черговий етап звільнення 27 грудня. На жаль, РФ і їхні маріонетки відмовилися від чергової ініціативи України і зірвали і цю пропозицію звільнення українців», — зазначила Геращенко.

Зазначимо, що водночас на ресурсах бойовиків з'явилася заява так званої омбудсмен самопроголошеної «ДНР» Дар'ї Морозової. У ній йдеться про пропозицію бойовиків обміняти заручників з Україною в форматі «всіх на всіх».

«Сьогодні на засіданні гуманітарної підгрупи в Мінську зробила офіційну пропозицію українській стороні зробити обмін заручників у форматі «всіх на всіх» 27 грудня 2018», — сказала вона.

Зазначимо, що представники самопроголошених республік не є офіційною стороною переговорів у Мінську.