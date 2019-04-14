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    РФ використовує соціальні мережі для впливу на вибори в ЄС

    • Розсилка

    Російський уряд категорично відкинув звинувачення

    Російська Федерація використовує соціальні мережі для впливу на вибори в ЄС, які розпочнуться 23 травня, відповідно до звітів про поточну ситуацію.

    Про це повідомляє  dpa.

    Розвідувальні агентства Європейського Союзу стежать за зусиллями Росії з надання впливу на парламентські вибори в ЄС.

    За словами представників спецслужб, ці зусилля включають використання соціальних мереж і підтримуваних державою станцій, таких як RT, для підтримки дружніх Росії і критичних до ЄС партій.

    Як повідомляється, в деяких випадках мета полягає в тому, щоб посіяти сумнів у важливості Європейського парламенту і скоротити явку на вибори.

    Високопоставлені представники розвідки зазначили, що зусилля Росії на сьогоднішній день менш помітні, ніж на президентських виборах в США в 2016 році або на виборах у Франції в травні 2017 року.

    Однак російський уряд категорично відкинув звинувачення.

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