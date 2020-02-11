РФ влаштувала масштабні військові навчання в окупованому Криму



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Росія провела навчання своїх військ в окупованому Криму

Окупанти провели навчання з «пошуку підводного човна умовного противника в Чорному морі»

Російські військові в окупованому Криму провели незаконні навчання з пошуку підводного човна в Чорному морі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони РФ.

«Вертольоти Ка-27М зі складу морської авіації і ППО (МА і ППО) Чорноморського флоту (ЧФ) провели навчання з пошуку підводного човна умовного противника в Чорному морі», - йдеться у повідомленні.

Для підняття в небо і відпрацювання «комплексу заходів із пошуку та виявлення субмарини умовного противника» російські вертольоти незаконно використовували один з кримських аеродромів.

Повідомляється, що в ході навчань із пошуку підводних човнів російські військові застосовували так звану гідроакустичну станцію (ГАС).

Нагадаємо, волонтери міжнародної спільноти InformNapalm зібрали нові докази проти російських військових, які брали участь в агресії проти України в Криму. «Встановлено, що ракетний катер Р-60 зі складу 41-ї бригади ракетних катерів ЧФ РФ під час спецоперації із захоплення Криму брав участь у блокуванні кораблів ВМС України в бухті Донузлав. Екіпаж та командир катера нагороджені за участь в агресії проти України. Цікаво, що командир РКА Р-60 раніше також був нагороджений за агресію проти Грузії», - зазначається у публікації.