Комітет рекомендує Раді дозволити допуск іноземних військових на навчання в Україну



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Фото: УНІАН

Законопроєкт Володимира Зеленського комітет з нацбезпеки рекомендує схвалити в цілому

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній раді прийняти за основу та в цілому законопроект №3003 глави держави Володимира Зеленського «Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях». Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

У документі також визначається загальна чисельність іноземних військових, типи і кількість озброєнь, військової техніки, строків перебування та місць дислокації на період проведення навчань.

«Законопроектом пропонується схвалити рішення президента України про допуск на територію України підрозділів збройних сил інших держав у 2020 році для участі у багатонаціональному навчанні з підготовки підрозділів збройних сил, українсько-американському навчанні «Репід Трайдент - 2020», українсько-молдовському навчанні «Південь - 2020», українсько-американському навчанні «Сі Бриз - 2020», українсько-румунському навчанні «Ріверайн - 2020» та українсько-британському навчанні «Воріер Вотчер - 2020», - вказано у повідомленні.

При цьому фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань за участю ЗСУ на території України та поза її межами у 2020 році, в сумі 63 824,3 тис. гривень планується здійснити в межах асигнувань, передбачених ЗУ «Про державний бюджет України на 2020 рік» Міністерству оборони України за відповідною бюджетною програмою.

«За результатами обговорення члени комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект за основу та в цілому», - вказано у повідомленні.

Раніше на сайті Верховної ради України з'явився текст законопроєкту президента Володимира Зеленського про допуск іноземних військових на навчання в Україну.

Як повідомлялось, Зеленський 4 лютого вніс до ВР законопроєкт №3003 «Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях». Спочатку текст проекту був відсутній.

Додамо також, Верховна Рада VIII скликання в кінці лютого 2019 року схвалила за основу і в цілому законопроєкт №10067 про допуск підрозділів Збройних сил іноземних держав на територію України. За закон проголосували 263 нардепа.