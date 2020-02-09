Європейський дипломат про Україну: миру немає, так званий обмін «всіх на всіх» не відбувся



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На Донбасі «люди розгублені, і там немає такого, що 100% за Україну чи 100% за Росію», - латвійський посол

Посол Юріс Пойкаанс: Були певні сподівання на «Нормандський формат», але…

Надзвичайний та Повноважний Посол Латвійської Республіки Юріс Пойкаанс вважає, що процес інтеграції окупованих територій можна буде розпочати лише після вирішення питання безпеки. Таку думку дипломат висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами латвійського посла, на Донбасі дотепер гинуть українські захисники. «Були певні сподівання на «Нормандський формат». Але сьогодні ми бачимо, що миру немає, так званий обмін «всіх на всіх» не відбувся», - наголосив Пойкаанс.

Дипломат зазначив, що, звичайно, на Донбасі за останні три роки відбулися зміни на краще. «Вперше на Донбас я приїхав у 2017 році. Зараз з’явилося більше ресторанів, люди гуляють вулицями. Якщо порівняти Краматорськ, Слов’янськ з іншими центрами України, то я не бачу великої різниці. І це дуже добре, проте для багатьох жителів Донбасу війна є великою трагедією. І напевно, багато хто не відчуває міцного зв’язку з Україною», - говорить Пойкаанс.

Посол стверджує, що на Донбасі «люди розгублені, і там немає такого, що 100% за Україну чи 100% за Росію». «Тому мені здається, що український уряд повинен підтримати Донбас, вкладати кошти в інфраструктуру, щоб люди, котрі приїжджають з того боку, відчували різницю. Звісно, це не гарантує швидкого результату. Подивіться на приклад двох Корей – Північна та Південна, або ще донедавна двох Німеччин. Німеччина об’єдналася тридцять років тому, але різниця є між жителями східної та західної частини, там до сих пір тривають інтеграційні процеси», - навів приклад дипломат.

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