Річниця анексії Криму: активісти закидали посольство РФ у Києві личаками



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«Сенс був у тому, щоб вручити личаки росіянам, щоб вони забиралися геть із Криму», – пояснив голова Кримськотатарського ресурсного центру Фото: Крим.Реалії

Акція пройшла в рамках міжнародної кампанії «Ні «Нормандії» без Криму»

У Києві під посольством Росії відбулася акція «Шість років окупації Криму – шість вимог до агресора», присвячена шостій річниці анексії Криму.

Як повідомляє «Крим.Реалії», активісти принесли личаки (російською «лапти») і кидали їх на територію посольства. Їм почали чинити спротив співробітники поліції.

Після цього виникла бійка. Через кілька хвилин конфлікт закінчився.

Голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв заявив, що «російські личаки топчуть українську землю».

«Сенс був у тому, щоб вручити личаки росіянам, щоб вони забиралися геть із Криму», – пояснив Бекіров.

Захід біля дипломатичного відомства пройшов у рамках міжнародної кампанії «Ні «Нормандії» без Криму!».

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 26 лютого Днем опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

До слова, Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.