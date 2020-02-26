Зеленський підписав указ про відзначення Дня опору окупації Криму



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26 лютого офіційно встановлено Днем опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Володимир Зеленський заявив, що одного разу обов'язково настане день, коли Крим повернеться додому, в Україну

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 26 лютого Днем опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Про це йдеться в тексті указу № 58 / 2020, оприлюдненому на сайті глави держави в середу, 26 лютого.

«З метою вшанування мужності і героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців і представників інших національностей постановляю: встановити в Україні День опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, який відзначати щороку 26 лютого», - йдеться в тексті документа.

Також Зеленський доручив Кабінету міністрів забезпечити розробку плану заходів до Дня опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Указ набирає чинності з дня оприлюднення.

Раніше в середу Володимир Зеленський заявив, що одного разу обов'язково настане день, коли Крим повернеться додому, в Україну.

До слова, Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.