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    Зеленський підписав указ про відзначення Дня опору окупації Криму

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    <p>26 лютого офіційно встановлено Днем опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя</p> - Зеленський підписав указ про відзначення Дня опору окупації Криму

    26 лютого офіційно встановлено Днем опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

    Володимир Зеленський заявив, що одного разу обов'язково настане день, коли Крим повернеться додому, в Україну

    Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 26 лютого Днем опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

    Про це йдеться в тексті указу № 58 / 2020, оприлюдненому на сайті глави держави в середу, 26 лютого.

    «З метою вшанування мужності і героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців і представників інших національностей постановляю: встановити в Україні День опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, який відзначати щороку 26 лютого», - йдеться в тексті документа.

    Також Зеленський доручив Кабінету міністрів забезпечити розробку плану заходів до Дня опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

    Указ набирає чинності з дня оприлюднення.

    Раніше в середу Володимир Зеленський заявив, що одного разу обов'язково настане день, коли Крим повернеться додому, в Україну.

    До слова, Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

    Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.

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