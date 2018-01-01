Річниця бою під Крутами: у Сумах оприлюднили столітні документи

У Сумах підготували онлайн виставку до 100-річчя бою під Крутами

До 100-річчя вшанування пам'яті юнаків, які трагічно загинули у бою під Крутами 29 січня 1918 року, на сайті Сумського обласного архіву підготовлено фотодокументальну виставку. Про це повідомляє «Укрінформ». «У добірці представлено копії документів, публікацій у пресі, фотоматеріалів, статті про події столітньої давнини,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Похорон загиблих під Крутами

У Сумах підготували онлайн виставку до 100-річчя бою під Крутами

До 100-річчя вшанування пам'яті юнаків, які трагічно загинули у бою під Крутами 29 січня 1918 року, на сайті Сумського обласного архіву підготовлено фотодокументальну виставку. Про це повідомляє «Укрінформ».

«У добірці представлено копії документів, публікацій у пресі, фотоматеріалів, статті про події столітньої давнини, рукописні варіанти віршів Миколи Щербака та Олександра Олеся про Героїв Крут, звіти про кількість розстріляних тощо», - зазначив директор архіву Юрій Олійник.

За його словами, документальні джерела висвітлюють діяльність інституцій, організацій, установ, що функціонували у період Центральної Ради на теренах України. До експозиції увійшли агітаційні матеріали, документи про діяльність українських громад за кордоном, спрямовану на вшанування пам’яті Героїв Крут і проведення жалобних заходів, та фотодокументи із колекцій ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного.

Із документами можна ознайомитись тут.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко не зміг прибути до меморіалу Героям Крут у Чернігівській області через погані погодні умови і штормове попередження.

В Україні біля меморіалу Героїв Крут у Борзнянському районі Чернігівської області хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у бою під Крутами.

Бій під Крутами — бій, що відбувся 16 (29) січня 1918 року біля залізничної станції Крути поблизу селища Крути та села Пам'ятне, за 130 кілометрів на північний схід від Києва, 18 км на схід від Ніжина. Цей бій тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків «Вільного козацтва», що загалом нараховував близько чотирьох сотень вояків. У бою під Крутами оборонці української державності призупинили наступ противника і здійснили організований відступ, руйнуючи за собою колії і мости. Російське радянське військо втратило боєздатність на чотири дні.