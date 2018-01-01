Річниця бою під Крутами: у Сумах оприлюднили столітні документи
- Сьогодні, 14:59
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У Сумах підготували онлайн виставку до 100-річчя бою під Крутами
До 100-річчя вшанування пам'яті юнаків, які трагічно загинули у бою під Крутами 29 січня 1918 року, на сайті Сумського обласного архіву підготовлено фотодокументальну виставку. Про це повідомляє «Укрінформ».
«У добірці представлено копії документів, публікацій у пресі, фотоматеріалів, статті про події столітньої давнини, рукописні варіанти віршів Миколи Щербака та Олександра Олеся про Героїв Крут, звіти про кількість розстріляних тощо», - зазначив директор архіву Юрій Олійник.
За його словами, документальні джерела висвітлюють діяльність інституцій, організацій, установ, що функціонували у період Центральної Ради на теренах України. До експозиції увійшли агітаційні матеріали, документи про діяльність українських громад за кордоном, спрямовану на вшанування пам’яті Героїв Крут і проведення жалобних заходів, та фотодокументи із колекцій ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного.
Із документами можна ознайомитись тут.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко не зміг прибути до меморіалу Героям Крут у Чернігівській області через погані погодні умови і штормове попередження.
В Україні біля меморіалу Героїв Крут у Борзнянському районі Чернігівської області хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у бою під Крутами.