Річницю президентства Еммануеля Макрона ліві відзначать протестами у Парижі

Акції протесту лівих у Франції очолить Жан-Люк Меланшон

Масові акції протесту анонсують у столиці Франції Парижі представники лівих з нагоди першої річниці перебування Еммануеля Макрона на посаді глави держави. Як сказав організатор акції, колишній кандидат в президенти і опонент нинішнього глави держави Жан-Люк Меланшон, мітинги і ходи пройдуть під гаслом «Влаштуємо свято



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Фото: EPA Жан-Люк Меланшон

Акції протесту лівих у Франції очолить Жан-Люк Меланшон

Масові акції протесту анонсують у столиці Франції Парижі представники лівих з нагоди першої річниці перебування Еммануеля Макрона на посаді глави держави. Як сказав організатор акції, колишній кандидат в президенти і опонент нинішнього глави держави Жан-Люк Меланшон, мітинги і ходи пройдуть під гаслом «Влаштуємо свято Макрону». Передбачувана кількість учасників не називається. Однак відомо, що охороняти порядок під час акції в столиці Франції будуть не менше 2 тисяч правоохоронців, передає видання SLON.

Цікаво, що Жан-Люк Меланшон збирається вирушити до Москви до лідера «Лівого фронту» Сергія Удальцова, а також відвідати акцію «Безсмертний полк». Зустріч з опозиціонером Меланшон називає головним завданням свого візиту. Політик підкреслив при цьому, що дистанціюється від акції протесту, яку Удальцов організовує 6 травня, напередодні інавгурації президента Володимира Путіна. «Це буде погано сприйнято», - пояснив Меланшон, повідомляє Euronews.

Як повідомляв «Главком», напередодні інавгурації Володимира Путіна, запланованої на 7 травня, у ряді російських міст проходять масові акції протесту, головним організатором яких є опозиціонер Олексій Навальний.