Ринок землі: чотири місяці до відкриття. Соціологи з’ясували, чи хочуть українці продавати свої паї
Майже половина респондентів негативно ставиться до відкриття ринку землі
Майже всі власники та власниці земельних паїв не планують продавати свою землю в найближчі роки. Про це свідчать дані соціологічного опитування Українського проєкту бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP).
«Ба більше, 25 % клієнтів та клієнтів із тих, що вже мають у власності землю, у найближчі роки збираються збільшити свій земельний банк шляхом купівлі нових ділянок, а серед тих, у кого немає у власності землі, 18 % мають намір її придбати. 70 % респондентів готові купувати землю за власні кошти та заощадження, а 27 % очікують на спеціальні програми від влади», – йдеться в повідомленні.
Так, майже половина респондентів негативно ставиться до відкриття ринку землі. Такої думки дотримуються як ті, у кого є земля, так і ті, у кого її немає.
Зареєстрований бізнес сприймає відкритий ринок землі оптимістичніше. Так, 38% респондентів підтримують відкриття ринку, тоді як серед особистих селянських господарств та незареєстрованого бізнесу лише 22% підтримують земельну реформу.
«Спостерігається різниця в сприйнятті ринку землі й серед жінок та чоловіків. Так, 30% чоловіків підтримують відкритий ринок землі, тоді як серед жінок лише 17 % позитивно сприймають земельну пертурбацію», – свідчать дані дослідження.
Опитування Українського проєкту бізнес-розвитку плодоовочівництва відбувалося в лютому. За результатами дослідження, 60% клієнтів UHBDP володіють землею сільськогосподарського призначення, а ще у 10% опитуваних землею володіють члени родини. І 72% з тих, хто володіє землею, впевнені, що їх земля документально оформлена правильно та внесена в необхідні реєстри, а 20% в цьому не впевнені.
UHBDP – проєкт міжнародної технічної допомоги, що фінансується Міністерством міжнародних справ Канади, співфінансується та реалізується Менонітською Асоціацією Економічного Розвитку (MEDA). Зараз учасниками UHBDP є понад 30 тисяч виробників півдня України.
Нагадаємо, до відкриття в Україні ринку сільськогосподарських земель залишилося трохи більше чотирьох місяців: згідно з новим земельним законом №552-IX, прийнятим Верховною Радою рік тому, купівля-продаж сiльгоспземлі стартує 1 липня.