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    Ринок землі: чотири місяці до відкриття. Соціологи з’ясували, чи хочуть українці продавати свої паї

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    Купівля-продаж сiльгоспземлі стартує 1 липня - Ринок землі: чотири місяці до відкриття. Соціологи з’ясували, чи хочуть українці продавати свої паї
    Купівля-продаж сiльгоспземлі стартує 1 липня
    Фото: pixabay

    Майже половина респондентів негативно ставиться до відкриття ринку землі

    Майже всі власники та власниці земельних паїв не планують продавати свою землю в найближчі роки. Про це свідчать дані соціологічного опитування Українського проєкту бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP).

    «Ба більше, 25 % клієнтів та клієнтів із тих, що вже мають у власності землю, у найближчі роки збираються збільшити свій земельний банк шляхом купівлі нових ділянок, а серед тих, у кого немає у власності землі, 18 % мають намір її придбати. 70 % респондентів готові купувати землю за власні кошти та заощадження, а 27 % очікують на спеціальні програми від влади», – йдеться в повідомленні.

    Так, майже половина респондентів негативно ставиться до відкриття ринку землі. Такої думки дотримуються як ті, у кого є земля, так і ті, у кого її немає.

    Зареєстрований бізнес сприймає відкритий ринок землі оптимістичніше. Так, 38% респондентів підтримують відкриття ринку, тоді як серед особистих селянських господарств та незареєстрованого бізнесу лише 22% підтримують земельну реформу.

    «Спостерігається різниця в сприйнятті ринку землі й серед жінок та чоловіків. Так, 30% чоловіків підтримують відкритий ринок землі, тоді як серед жінок лише 17 % позитивно сприймають земельну пертурбацію», – свідчать дані дослідження.

    Опитування Українського проєкту бізнес-розвитку плодоовочівництва відбувалося в лютому. За результатами дослідження, 60% клієнтів UHBDP володіють землею сільськогосподарського призначення, а ще у 10% опитуваних землею володіють члени родини. І 72% з тих, хто володіє землею, впевнені, що їх земля документально оформлена правильно та внесена в необхідні реєстри, а 20% в цьому не впевнені.

    UHBDP – проєкт міжнародної технічної допомоги, що фінансується Міністерством міжнародних справ Канади, співфінансується та реалізується Менонітською Асоціацією Економічного Розвитку (MEDA). Зараз учасниками UHBDP є понад 30 тисяч виробників півдня України.

    Нагадаємо, до відкриття в Україні ринку сільськогосподарських земель залишилося трохи більше чотирьох місяців: згідно з новим земельним законом №552-IX, прийнятим Верховною Радою рік тому, купівля-продаж сiльгоспземлі стартує 1 липня.

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    Теги: соцопитування економіка земля гроші ринок ціни фермерство фермер
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