ТОП-10 країн, які купували українське зерно у 2020 році

Китай уперше очолив список імпортерів українського збіжжя

У 2020 році Єгипет було витіснено з першої позиції в рейтингу найбільших імпортерів вітчизняних зернових, яку той традиційно посідав із 2011 року. Водночас відбулося посилення позицій Китаю. Про це повідомив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Микола Пугачов.

У 2020 року Китай уперше очолив десятку імпортерів українського збіжжя, закупивши близько 1/5 вартісних обсягів вітчизняного експорту зернових на суму $1 855 млн.

За три роки, починаючи з 2018 року, ця країна збільшила обсяги закупівель зерна з України більш ніж втричі, підкреслив науковець. Водночас частка Китаю у вартісних обсягах вітчизняного експорту зернових збільшилася з 8,9% 2019 року до 19,7 % торік.

Отже, десятка країн, які купували українське зерно у 2020 році:

Китай,

Єгипет,

Індонезія,

Іспанія,

Південна Корея,

Лівія,

Нідерланди,

Туреччина,

Туніс,

Бангладеш,

Корея,

Лівія.

Сукупно ці 10 держав сформували рівно 2/3 вартісного обсягу всіх закупівель зернопродукції в Україні.

«Єгипет, який перемістився на друге місце в топ-10, торік закупив українського збіжжя на 15% менше, ніж 2019 року – на $1 120 млн. Його частка в загальному експорті цього виду сільськогосподарської продукції склала 11,9%», – ідеться у повідомленні.

Третє й четверте місце поділили між собою Індонезія та Іспанія із частками по 5,8% у зарубіжних поставках українських зернових.

Індонезія, яка 2019 року посідала лише шосте місце, торік перемістилася на третє, збільшивши обсяги закупівель українського збіжжя до $547 млн.

Обсяги поставок вітчизняної зернопродукції до Іспанії зменшилися проти 2019 року на 29% і склали $543 млн.

Крім того, 2020 року в десятці найбільших покупців зерна в Україні відбулись зміни: Південна Корея та Лівія витіснили з топ-10 Ізраїль і Італію.

Із 1 червня 2020-го по 12 лютого 2021 року Україна експортувала 30,12 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 7,8 млн тонн менше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.