Радник Зеленського оцінив продовження співпраці з МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні. Сторони не домовилися про перегляд програми stand by

Зараз представники фонду ведуть переговори з Мінфіном, з Мін'юстом та Нацбанком

Радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко заявив, що Україна очікує на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це він сказав в ефірі «Радіо НВ».

За словами Устенка, зараз представники фонду ведуть переговори з Мінфіном, з Мін'юстом та Нацбанком. Переговори пов'язані «з юридичними аспектами, а не з економікою в цілому».

«З Мінфіном більш-менш зрозуміло, що обговорюється: параметри 2022 року, деякі аспекти щодо цього року, але вони не такі принципові, що їх неможливо вирішити. Йде повістка з НБУ, там теж більш-менш все зрозуміло і теж відчутний прогрес був», – розповів радник президента.

Устенко зазначив, що зараз немає приводів для занепокоєння через заяви МВФ щодо співпраці з Україною.

«Я не бачу серйозних проблем, не думаю, що нам треба негайно почати турбуватися через заяви з боку МВФ – точно не варто. По-перше, ми очікуємо, що співпраця буде продовжена. По-друге, країна цього року перебуває на відновній траєкторії», – сказав радник президента.

Єдиним «вузьким місцем» в переговорах України з МВФ, як зазначив Устенко, є «відновлення української антикорупційної архітектури».

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні. Сторони не домовилися про перегляд програми stand by. Обговорювалися законодавчі ініціативи щодо антикорупційної інфраструктури та судочинства та заходи в секторі енергетики.

Згодом радник глави Офісу президента оголосив, що МВФ обкакався.

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