  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Радник Зеленського оцінив продовження співпраці з МВФ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні.&nbsp;Сторони не домовилися про перегляд програми stand by - Радник Зеленського оцінив продовження співпраці з МВФ
    Місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні. Сторони не домовилися про перегляд програми stand by

    Зараз представники фонду ведуть переговори з Мінфіном, з Мін'юстом та Нацбанком

    Радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко заявив, що Україна очікує на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

    Про це він сказав в ефірі «Радіо НВ».

    За словами Устенка, зараз представники фонду ведуть переговори з Мінфіном, з Мін'юстом та Нацбанком. Переговори пов'язані «з юридичними аспектами, а не з економікою в цілому».

    «З Мінфіном більш-менш зрозуміло, що обговорюється: параметри 2022 року, деякі аспекти щодо цього року, але вони не такі принципові, що їх неможливо вирішити. Йде повістка з НБУ, там теж більш-менш все зрозуміло і теж відчутний прогрес був», – розповів радник президента.

    Устенко зазначив, що зараз немає приводів для занепокоєння через заяви МВФ щодо співпраці з Україною.

    «Я не бачу серйозних проблем, не думаю, що нам треба негайно почати турбуватися через заяви з боку МВФ – точно не варто. По-перше, ми очікуємо, що співпраця буде продовжена. По-друге, країна цього року перебуває на відновній траєкторії», – сказав радник президента.

    Єдиним «вузьким місцем» в переговорах України з МВФ, як зазначив Устенко, є «відновлення української антикорупційної архітектури».

    Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні. Сторони не домовилися про перегляд програми stand by. Обговорювалися законодавчі ініціативи щодо антикорупційної інфраструктури та судочинства та заходи в секторі енергетики.

    Згодом радник глави Офісу президента оголосив, що МВФ обкакався.

    Читайте також:

    Місія МВФ поїхала і не залишила коштів: що це значить для України

    Теги: Олег Устенко Мінфін МВФ економіка Міністерство юстиції Україна радник НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies