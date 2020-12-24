Поки 7 січня. УГКЦ спростувала інформацію про Різдво 25 грудня

В Україні Різдво більшість православних та греко-католиків традиційно відзначають за юліанським календарем 7 січня

В Інтернет-мережі поширюється повідомлення про те, що нібито парафія церкви Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія Чернівецької єпархії УГКЦ зі спільної ініціативи парафіян і настоятеля отця Василя Гасинця цього року вперше святкуватиме Різдво Христове за новим стилем – 25 грудня. Цю інформацію спростував настоятель Буковинської парафії отець Василь Гасинець, повідомили в пресслужбі УГКЦ.

Священник пояснив, що в парафії не йдеться про зміну дати святкування Різдва. «Оскільки велика родина, до якої входить три покоління парафіян, виїжджає за кордон і 7 січня не матиме можливості взяти участь у Різдвяному богослужінні, то вони попросили 25 грудня відслужити для них Святу Літургію з літургійними різдвяними текстами. Із цим проханням я звернувся до нашого владики Йосафата Мощича, який задля добра вірних поблагословив це зробити завтра одноразово», – сказав отець Василь.

Водночас отець Василь пояснив, що і він, і його парафіяни розуміють, що рішення про зміну дати святкування Різдва не можна ухвалювати на рівні окремих парафій, а це має зробити вся спільнота Української Греко-Католицької Церкви.

Як нещодавно зазначив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, рух за святкування Різдва за новим стилем – 25 грудня – повинен початися знизу, від мирян. Якщо ініціатива календарної реформи виходитиме від церковної ієрархії, то це не матиме відповідного ефекту.

Нагадаємо, зранку 23 січня РІСУ писав, що парафія церкви Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія Чернівецької єпархії УГКЦ зі спільної ініціативи парафіян та настоятеля отця Василя Гасинця цього року вперше святкуватиме Різдво Христове за новим стилем – 25 грудня.

Раніше предстоятель ПЦУ Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового в один день 25 грудня можливе після того, коли до такого рішення «дозріє» Церква та віряни.

Єпископ Української Греко-Католицької Церкви, апостольський візитатор для українців-католиків в Італії та Іспанії владика Діонісій Ляхович розповів, що святкувати Новий рік перед Різдвом не є нормально.

В Україні Різдво більшість православних та греко-католиків традиційно відзначають за юліанським календарем 7 січня. Також юліанським календарем послуговується Московський патріархат, Єрусалимський патріархат, Грузинська та Сербська церкви. Римо - Католицька церква і більша частина Православних церков відзначають Різдво за григоріанським або новоюліанськім календарем - 25 грудня. Останній збігається з григоріанським до 2800 року.