Реформа має реалізовуватися поступово – Епіфаній про Різдво 25 грудня

Епіфаній заявив, що реформування церкви полягає в масштабній інформаційно-просвітницькій роботі.

Предстоятель ПЦУ Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового в один день 25 грудня в Україні можливе після того, коли до такого рішення «дозріє» Церква та віряни. Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

«У Священному Писанні не вказано точної дати народження Спасителя, але важливою є сама подія приходу в цей світ Сина Божого. Кожного року напередодні новорічних та Різдвяних свят в українському суспільстві постає дискусія, коли варто святкувати Різдво Христове – за новим чи за традиційним календарем. Ми бачимо, що в людей є запит на обговорення цієї теми та вирішення її в майбутньому. Православна Церква України не відкидає цієї дискусії. Але підсумок її має не ще більше розділяти, а об’єднувати православних вірних в Україні, щоби рішення, яке в майбутньому соборно ухвалить із цієї теми Помісна Церква, відобразило настрій та бажання її повноти», – розповів Епіфаній.

Він наголосив на тому, що йдеться не лише про те, щоби відзначати Різдво Христове в інший день, а про повноцінну календарну реформу, яка стосується всього богослужбового року, а не лише одного-двох святкових днів. Він додав, що реформування – довготривалий процес, частина якого полягає в масштабній інформаційно-просвітницькій роботі.

«Всі необхідні реформи мають реалізовуватися поступово, мирно та мудро. Історія знає приклади як успішних календарних реформ, так і драматичних, що позначилися тривалим поділом і протистоянням. У час, коли в нашому народі й так багато суперечностей, не буде мудрим і відповідальним поспішними кроками спровокувати ще один поділ», – додав він.

Раніше Епіфаній нагадував, що за соціологічними даними більше ніж 60% українців проти святкування 25 грудня.

«І ми, як Церква, опираємося на своїх вірян, бо ми тільки утверджуємося, як визнана Помісна ПЦУ. І якщо ми зараз перейдемо на новий календар, то відповідно відбудеться ще один певний розкол... Ми не можемо говорити про два Різдва. На державному рівні дехто може святкувати. У нас є римо-католики, які святкують 25 грудня. Ніхто нікому не заперечує. І держава встановила цей день вихідним днем. Але поки що немає перехідного періоду. Коли Церква дозріє, коли віруючий народ до цього дозріє, то, звичайно, буде ухвалене відповідне рішення», – сказав він.

Водночас Епіфаній зазначив, що наразі важко спрогнозувати через скільки років відбудеться цей перехід.

В Україні Різдво більшість православних та греко-католиків традиційно відзначають за юліанським календарем 7 січня. Також юліанським календарем послуговується Московський патріархат, Єрусалимський патріархат, Грузинська та Сербська церкви. Римо - Католицька церква і більша частина Православних церков відзначають Різдво за григоріанським або новоюліанськім календарем - 25 грудня. Останній збігається з григоріанським до 2800 року.