Лише ті Церкви, на яких впливала Москва, користуються «старим» календарем – Владика Діонісій

Владика Діонісій: «Святкувати Новий рік перед Різдвом не є нормально »

Понад 75 % християн світу відзначають Різдво 25 грудня

Перейти на григоріанський календар – це вимога часу, середовища та здорового глузду. Це допоможе українському християнину позбутися відчуття окремішності, відірваності від світового християнства, зробити крок уперед, продемонструє нашу відкритість, уміння йти в ногу з часом, зберігаючи нашу ідентичність.

Про це розповів єпископ Української Греко-Католицької Церкви, апостольський візитатор для українців-католиків в Італії та Іспанії владика Діонісій Ляхович.

«Святкувати Новий рік перед Різдвом не є нормально. А з огляду на те, що ми маємо Різдвяний піст, який готує нас до великого празника Різдва Христового, гучні святкування Нового року створюють своєрідний дисонанс у духовному житті», – сказав він.

Владика Діонісій Ляхович наголосив, що за астрономічними даними, григоріанський календар є точніший за юліанський. Його ми дотримуємося у своєму повсякденному житті. Це зрозуміли також 75 % християн у світі, серед яких католики, протестанти та православні.

«Показово, що більшість православних християн, а саме віряни Антіохійської (Сирія), Олександрійської (Африка), Кіпрської, Румунської, Елладської (Греція), Болгарської Церков, Константинопольського Патріархату перейшли ще у 20-х роках минулого століття на «новий» календар. І лише ті Церкви, на яких віддавна впливала Москва, користуються «старим» календарем. Це стосується вірян Російської, Єрусалимської, Сербської та Грузинської Церков, афонських монастирів, а також православних України й Білорусі», – додав він.

Владика Діонісій нагадав, що григоріанський календар впровадив Папа Григорій XIII, щоби виправити неточності юліанського. Більшість країн світу прийняли його та користуються григоріанським календарем у світському та церковному житті.

«Від XVI до XX століття минуло ще 400 років. Тому зараз різниця між календарями (юліанським та григоріанським) становить 13 діб. Саме тому понад 75 % християн світу, серед яких і католики, і православні, відзначають Різдво 25 грудня, і лише 25 % людей святкують його з тринадцятиденним запізненням», – підкреслив він.

Нагадаємо, предстоятель ПЦУ Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового в один день 25 грудня в Україні можливе після того, коли до такого рішення «дозріє» Церква та віряни

В Україні Різдво більшість православних та греко-католиків традиційно відзначають за юліанським календарем 7 січня. Також юліанським календарем послуговується Московський патріархат, Єрусалимський патріархат, Грузинська та Сербська церкви. Римо - Католицька церква і більша частина Православних церков відзначають Різдво за григоріанським або новоюліанськім календарем - 25 грудня. Останній збігається з григоріанським до 2800 року.