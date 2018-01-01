Росії вдалося посіяти політичний хаос у США, - Трамп

Трамп не став заперечувати, що РФ справді здійснювала хакерське втручання в американські вибори

Президент США Дональд Трамп вважає, що розслідування фактів втручання Росії у президентські вибори в США призвело до міжпартійного розбрату і політичного хаосу, чого й домагалися в Москві. Про це він написав у неділю на своїй офіційній сторінці у Тwitter. «Якщо мета Росії полягала в тому, щоб внести розбрат, розлад і хаос у США, то з



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Дональд Трамп

Трамп не став заперечувати, що РФ справді здійснювала хакерське втручання в американські вибори

Президент США Дональд Трамп вважає, що розслідування фактів втручання Росії у президентські вибори в США призвело до міжпартійного розбрату і політичного хаосу, чого й домагалися в Москві.

Про це він написав у неділю на своїй офіційній сторінці у Тwitter.

«Якщо мета Росії полягала в тому, щоб внести розбрат, розлад і хаос у США, то з урахуванням усіх комітетських слухань, розслідувань і міжпартійної ворожнечі вони досягли більшого успіху, ніж мріяли», – наголосив Трамп.

Глава Білого дому також підкреслив, що в Москві сміються з цієї ситуації, й закликав Америку бути більш розумною.

У іншому недільному дописі президент Трамп не став заперечувати, що РФ справді здійснювала хакерське втручання в американські вибори.

«Я ніколи не сказав, що Росія не втручалася у вибори, я говорив: «Це може бути Росія, Китай або інша країна чи група, або навіть 180-кілограмовий геній, який сидить на дивані та грається зі своїм комп’ютером». Цей «російський міф», що кампанія Трампа мала змову з Росією – цього ніколи не було!» – зауважив Трамп.