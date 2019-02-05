Росія допустить консула до Гриба лише після вироку - Денісова



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Денісова просить представників дипломатичних місій прийти на засідання суду та перевірити, у якому стані Павло

Омбудсмен Людмила Денісова проведе зустріч із представниками Ради Європи, де порушить питання щодо політв’язня Гриба

Заарештованому українцю Павлу Грибу дозволять зустрітися з українським консулом лише після вироку.

Про це в ефірі «112 Україна» сказала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її інформацією, Павлу Грибу відмовили в побаченні з матір’ю та українським консулом. Російська сторона обіцяє надати дозвіл на зустріч із консулом тільки після вироку.

Денісова заявила, що буде звертатися до представників Ради Європи, аби отримати дозвіл на зустріч Гриба з українським консулом до оголошення вироку.

«Я знаю, що суд відмовив матері в побаченні та нададуть можливість зустрітися консулу з Павлом тільки після вироку. Це не передбачено консульською конвенцією, яка підписана між Україною і Російською Федерацією, треба надати таке побачення, перенесення не можливе. Сьогодні буду зустрічатися із представниками Ради Європи», - сказала омбудсмен.

Також, як вона зазначила, радник Путіна з прав людини Михайло Федотов запевнив, що Гриба обстежили медики. За його інформацією, заарештований перебуває у задовільному стані. Проте судове засідання перенесли.

Денісова просить представників дипломатичних місій прийти на засідання суду та перевірити, у якому стані Павло.

«Вчора я отримала відповідь від Федотова. Він сказав, що обстеження зроблено, лікарі кажуть, що його стан задовільний, але було перенесено судове засідання на 18 лютого. Я звернулася до всіх представників дипломатичних місій, розташованих у місті Ростові-на-Дону, для того, щоб вони потрапили на суд і побачили, в якому стані Павло», - сказала омбудсмен.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України заявило, що Росія 29 січня відмовила у дозволі українському консулу відвідати незаконно утримуваного політичного в’язня Павла Гриба.