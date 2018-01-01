Росія хоче поставити окупований Донбас у газову залежність - експерт

Жодних юридичних підстав, які б змусили «Нафтогаз» розраховуватися за постачання росіянами палива на окупований Донбас, не існує - зазначив експерт

Єдині два пункти входу для постачання газу на Донбас знаходяться на території, непідконтрольній Україні. Цим користується «Газпром», аби постачати до регіону власне паливо та поставити територію Донеччини і Луганщини у залежність. Про це розповів під час прес-конференції у прес-центрі «Главкома» Андрій Чубик,



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Жодних юридичних підстав, які б змусили «Нафтогаз» розраховуватися за постачання росіянами палива на окупований Донбас, не існує - зазначив експерт

Єдині два пункти входу для постачання газу на Донбас знаходяться на території, непідконтрольній Україні. Цим користується «Газпром», аби постачати до регіону власне паливо та поставити територію Донеччини і Луганщини у залежність. Про це розповів під час прес-конференції у прес-центрі «Главкома» Андрій Чубик, виконавчий директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ».

«Першою і визначальною метою є створення передумов для нарощування залежності за тим самим сценарієм, який спрацював в Україні в 1997 і 2010 роках. Тобто створивши газовий борг, досягти певних політичних преференцій», – стверджує експерт.

За словами експерта, Україна змогла вжити необхідних заходів ще до початку постачання «Газпромом газу».

«Компанія «Укратрансгаз» змогла переналаштувати систему постачання, таким чином відрізавши системи, які функціонують на непідконтрольній території», – зазначив він.

Він також додав, що жодних юридичних підстав на підтвердження, що змусили б НАК «Нафтогаз України» розраховуватися за постачання палива на Сході, не існує. Крім цього Київ не визнає легітимності будь-яких квазі-утворень та не веде з ними діалог, що є для нас перевагою.

Нагадаємо, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в грудні 2017 року виграла Стокгольмський арбітраж у російського «Газпрому». За рішенням суду було повністю відхилено вимоги «Газпрому» за положенням «бери або плати» на суму 56 млрд доларів за 2012-2017 роки. Стокгольмський арбітраж також знизив ціну газу для НАК «Нафтогаз України», що купується у «Газпрому», на 27,4%.

Запис прес-конференції дивіться тут: