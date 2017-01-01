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    «Нафтогаз» виграв арбітраж у «Газпрому»

    Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги «Газпрому» за положенням «бери або плати»
    Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» виграла Стокгольмський арбітраж у російського «Газпрому». Про це повідомили у «Нафтогазі». Так, «Нафтогаз» виграв арбітраж проти «Газпрому» за контрактом на поставку газу за всіма спірними питаннями. Суд повністю відхилив вимоги
    • Вчора, 13:47
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    Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги «Газпрому» за положенням «бери або плати»

    Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» виграла Стокгольмський арбітраж у російського «Газпрому». Про це повідомили у «Нафтогазі».

    Так, «Нафтогаз» виграв арбітраж проти «Газпрому» за контрактом на поставку газу за всіма спірними питаннями.

    Суд повністю відхилив вимоги «Газпрому» за положенням «бери або плати» на суму 56 млрд доларів за 2012-2017 роки.

    Стокгольмський арбітраж також знизив ціну газу для НАК «Нафтогаз України», що купується у «Газпрому», на 27,4% - до $352 з $485 за 1 тис. куб. м.

    Глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв надав інфографіку, в якій показано, що виграв НАК у арбітражі з «Газпромом».

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