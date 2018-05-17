Росія ігнорує готовність України передати 23 заручників - Геращенко

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«Питання заручників потребують тиску всього світу на РФ», - вважає Геращенко

Росія досі не відповіла щодо готовності української сторони передати РФ 23 росіян, засуджених за злочин проти української держави

Про це повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко у Facebook.

«Якщо говорити про гуманітарну групу, то відповіді від росіян щодо 23 російських громадян, засуджених за злочини проти української держави, яких ми готові передати РФ задля звільнення політв‘язнів і заручників, й досі немає. РФ мало печеться про забутих нею в донецьких степах «ихтамнетов»... немає жодного прогресу в питаннях звільнення заручників і пошуку зниклих», - йдеться у повідомленні.

Геращенко додала, що це викликає величезне занепокоєння, особливо після останніх тривожних новин про погіршення стану здоров‘я наших політв‘язнів і заручників. Також, про оголошення голодування Сенцова та тривале голодування Балуха.

«Питання заручників потребують тиску всього світу на РФ», - додала Геращенко.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер у середу в Києві провів зустріч із сім'ями заручників, політичних в'язнів і зниклих безвісти.

Також повідомлялося, що у Раді Європи обговорять звільнення українських політв'язнів, яких утримує Росія.