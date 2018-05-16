У Раді Європи обговорять звільнення українських політв'язнів, яких утримує Росія

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Український політв'язень Микола Карпюк під час суду у Грозному, Чечня (РФ)

17-18 травня в Данії відбудеться міністерське засідання Ради Європи

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підніме питання українських політв'язнів на засіданні комітету міністрів Ради Європи 17-18 травня в Данії.

Про це повідомив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

«17-18 травня в Данії відбудеться міністерське засідання Ради Європи. Захист прав і звільнення наших заручників в Росії і на окупованих територіях Криму і Донбасу буде однією з ключових тем під час зустрічей Павла Клімкіна на цьому заході», — написав він.

Коментуючи рішення українського політв'язня Олега Сенцова, який 14 травня оголосив голодування, Кулеба зазначив: «Акт не відчаю, а сили».

«Рада Європа та інші міжнародні гравці можуть і мають зробити більше. Ми не втомимося наполягати на цьому до тих пір, поки усі наші політв'язні не повернуться додому», — додав Кулеба.

Нагадаємо, український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином він вимагає відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму. Сенцов повідомив адвокату, що готувався до цього кроку два місяці, відмовляючись від передач та фізично готуючи організм. Президент Порошенко у зв'язку із заявою Сенцова, закликав міжнародну спільноту тиснути на Кремль.

Нагадаємо, в Росії і в анексованому Криму утримують 64 українських політв'язня.

Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова — до 20 років позбавлення волі. Разом з ними також затримали Геннадія Афанасьєва та Олексія Чирнія. Афанасьєва у 2016-му році обміняють, Чирній залишиться в колонії в Магадані.

Нині Сенцова утримують у колонії «Білий ведмідь» у місті Лабитнангі. Громадське побувало там у березні 2018-го.