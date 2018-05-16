Волкер зустрівся із сім'ями заручників, політв'язнів і зниклих безвісти

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Волкер у Києві провів зустріч із сім'ями заручників, політичних в'язнів і зниклих безвісти

Українська сторона поінформувала високих гостей про катастрофічну ситуацію з пошуком зниклих безвісти

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер у середу в Києві провів зустріч із сім'ями заручників, політичних в'язнів і зниклих безвісти, а також обговорив із парламентаріями перспективу введення миротворців на Донбас і допомогу США в питаннях безпеки, повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

«У рамках неформальної мінської парламентської платформи відбулася зустріч представників різних фракцій і груп зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером. (...) Сьогодні він обмінявся думками з депутатами про перспективи миротворчої місії на Донбасі, про роботу КПВВ, проблеми переселенців, екологічну проблематику», - написала Геращенко на сторінці у Facebook.

За її словами, ця дискусія стосувалася також реформ, роботи над законами про Антикорупційний суд і національну безпеку, про протимінну діяльність, а також підготовки до саміту Україна-НАТО, допомоги США в питаннях безпеки та оборони, надання зброї тощо.

«Ключове все-таки Донбас і Крим, порушення прав людини на окупованих територіях, пошук зниклих, звільнення заручників і політв'язнів. (...) Також він зустрівся з сім'ями заручників, політв'язнів і зниклих безвісти», - поінформувала Геращенко.