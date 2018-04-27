Росія має потужне лобі в Європейському суді з прав людини – Мінюст

Бернацька зауважила, що на сьогодні Україна немає боргів за рішеннями Європейського суду з прав людини

Росія має шалене лобі в Європейському суді з прав людини. Про це «5 каналу» заявила перший заступник міністра юстиції України Наталія Бернацька. «У Росії теж шалене лобі в Страсбурзі і ми вже неодноразово на цьому наголошували. Приведу вам приклад, в Європейському суді з прав



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Бернацька зауважила, що на сьогодні Україна немає боргів за рішеннями Європейського суду з прав людини

Росія має шалене лобі в Європейському суді з прав людини. Про це «5 каналу» заявила перший заступник міністра юстиції України Наталія Бернацька.

«У Росії теж шалене лобі в Страсбурзі і ми вже неодноразово на цьому наголошували. Приведу вам приклад, в Європейському суді з прав людини Росія, наприклад, безкоштовно робить концерт своїх Збройних сил, оркестру ЗС для суддів Європейського суду з прав людини, які розглядають п’ять скарг України проти Росії», — розповіла вона.

Бернацька зауважила, що на сьогодні Україна немає боргів за рішеннями Європейського суду з прав людини.

«Ми закрили всі борги, які є, і на сьогоднішній день ми їх не маємо. Ми виконуємо в регулярному режимі рішення. В нас залишилися лише велика системна проблема — це невиконання рішень національних судів», — сказала перший заступник міністра юстиції України.

Нагадаємо, за підсумками минулого року Україна опинилась у списку країн з найбільшою кількістю нових справ, зареєстрованих в Європейському суді з прав людини. Нещодавно стало відомо, що Україна готує до ЄСПЛ шостий позов проти Росії.

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