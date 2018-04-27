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    Росія має потужне лобі в Європейському суді з прав людини – Мінюст

    Бернацька зауважила, що на сьогодні Україна немає боргів за рішеннями Європейського суду з прав людини
    Росія має шалене лобі в Європейському суді з прав людини. Про це «5 каналу» заявила перший заступник міністра юстиції України Наталія Бернацька. «У Росії теж шалене лобі в Страсбурзі і ми вже неодноразово на цьому наголошували. Приведу вам приклад, в Європейському суді з прав
    • 27 Квiтня, 08:11
    • Розсилка

    Бернацька зауважила, що на сьогодні Україна немає боргів за рішеннями Європейського суду з прав людини

    Росія має шалене лобі в Європейському суді з прав людини. Про це «5 каналу» заявила перший заступник міністра юстиції України Наталія Бернацька.

    «У Росії теж шалене лобі в Страсбурзі і ми вже неодноразово на цьому наголошували. Приведу вам приклад, в Європейському суді з прав людини Росія, наприклад, безкоштовно робить концерт своїх Збройних сил, оркестру ЗС для суддів Європейського суду з прав людини, які розглядають п’ять скарг України проти Росії», — розповіла вона.

    Бернацька зауважила, що на сьогодні Україна немає боргів за рішеннями Європейського суду з прав людини.

    «Ми закрили всі борги, які є, і на сьогоднішній день ми їх не маємо. Ми виконуємо в регулярному режимі рішення. В нас залишилися лише велика системна проблема — це невиконання рішень національних судів», — сказала перший заступник міністра юстиції України.

    Нагадаємо, за підсумками минулого року Україна опинилась у списку країн з найбільшою кількістю нових справ, зареєстрованих в Європейському суді з прав людини. Нещодавно стало відомо, що Україна готує до ЄСПЛ шостий позов проти Росії.

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