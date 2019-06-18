Росія наростила поставки газу до Європи



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Європейці б’ють рекорди по закачуванню газу в підземні газосховища

Російська компанія «Газпром» розкрила останні дані щодо постачання газу до Європи. Вони свідчать, що РФ вдалося протягом квітня-травня 2019 року вийти на такі ж рівні постачання газу, як це було за відповідні місяці минулого року. Про це пише російське видання «Коммерсантъ».

Причиною цьому є те, що європейці активно закачують газ в підземні газосховища, не зважаючи на те, що в них і так на сьогодні знаходиться рекордна кількість газу – 66,5 млрд. кубічних метрів газу або на 53% більше ніж на цей самий період 2018 року. Цьому сприяє падіння цін на газ через аномально теплу погоду і падіння цін на нафту.

До цього в лютому-березні «Газпром» постачав менше газу до Європи ніж в відповідний період 2018 року через аномальну теплу погоду. Загалом за п’ять із половиною місяців цього року експорт зменшився на 6,3% до 87,8 млрд. кубічних метрів газу порівняно із цим самим періодом минулого року.

Аналітики очікують зменшення експорту газу до Європи в третьому кварталі 2019 року. Причиною цього стануть в тому числі профілактичні роботи на газогоні «Північний потік». Минулого року РФ протягом липня-серпня 2018 року експортувала до Європи рекордні 33,3 млрд. кубічних метрів газу.

При нинішніх темпах закачування газу в підземні газосховища очікується, що вони повністю будуть заповнені або на вересень або на жовтень. «Газпром» поставив собі завдання закачати в європейські сховища рекордні 11,4 млрд. кубів газу. Аналітики вважають, що таким чином РФ готується до можливого нового протистояння із Україною щодо транзиту газу після завершення контракту наприкінці 2019 року.

Нагадаємо, член правління компанії Сергій Коваль заявив, що «Газпром» запропонував Україні повернутися до переговорів з «чистого аркуша».