«Газпром» наполегливо схиляє Україну зректися перемоги у Міжнародному арбітражі



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Колаж: Цензор.НЕТ

Член правління компанії «Газпром» зазначає, що «українська сторона із завзятістю прагне поміняти формат можливої мирової угоди»

Член правління компанії Сергій Коваль заявив, що «Газпром» запропонував Україні повернутися до переговорів з «чистого аркуша». Про це повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на РІА «Новості».

За його словами, російська компанія зробила таку пропозицію ще в січні 2019 року під час тристоронніх консультацій.

«Олексій Борисович (Міллер, - ред.) озвучував, що ми готові розглянути «нульовий варіант» і повернутися до переговорів з «чистого аркуша», - пояснив Коваль.

Однак, зазначив посадовець, українська сторона із завзятістю прагне поміняти формат можливої мирової угоди.

Проте, як зазначив Коваль, Росія готова обговорити всі проблеми з українською компанією «Нафтогаз».

13 червня виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко повідомив, що НАК «Нафтогаз України» ще не отримував офіційної пропозиції від російського «Газпрому» щодо мирової угоди.

Напередодні міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив росЗМІ, що «Газпром» готовий розглянути питання про підписання мирової угоди.

«Нафтогаз» наразі не отримував жодних таких пропозицій. Якщо отримаємо, ми їх уважно розглянемо. Зокрема, ми можемо розглянути, у якій формі «Газпром» виконає рішення попереднього арбітражу щодо компенсації «Нафтогазу» збитків від невиконання «Газпромом» своїх зобов’язань за транзитним контрактом у 2009-2017 роках. Нагадаю, за цим рішенням «Газпром» нам винен вже більше 2,8 мільярда доларів», - зазначив Вітренко.

Він назвав ще одну умову розгляду мирової угоди.

«Також ми можемо розглянути пропозиції щодо нового транзитного контракту за європейськими правилами, у якому в тариф додатково до повного покриття витрат з 2020 року буде закладена компенсація за невиконання «Газпромом» своїх контрактних зобов’язань у 2018-2019 роках. Оскільки ця компенсація є предметом наших вимог у новому арбітражі, то у разі врегулювання цього питання, ми не будемо цього вимагати в арбітражі. При цьому зауважу, що новий арбітраж почали не ми, а «Газпром», з вимогами фактично протилежними рішенню попередніх арбітражів за нашими контрактами на поставку та транзит газу», - додав Вітренко.

Нагадаємо, «Нафтогаз» виграв суперечку з російським «Газпромом»

Як повідомлялося, у «Нафтогазі» підрахували, що борг «Газпрому» за рік зріс на $200 млн.