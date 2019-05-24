Росія обмежила транзит казахстанського автогазу в Україну



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Фото: Укрінформ

Загалом із Казахстану за 2018 рік імпортовано 257 тис. т скрапленого газу (15% від загального обсягу ринку)

Поставки найбільшого виробника скрапленого газу (LPG) Казахстану в Україну зупинені. Про це написав у Facebook комерційний директор АТ «Укргазвидобування» Сергій Федоренко.

«Поставки найбільшого виробника скрапленого газу Казахстану в Україну зупинені. Компанія «Тенгізшевройл» не може отримати дозвіл на транзит залізницею через територію РФ», - написав Федоренко.

Він висловив думку, що, ймовірно, інші казахстанські постачальники теж не зможуть здійснити поставки на український ринок уже з червня.

«Випадаючий обсяг становить приблизно 20% від всього ринку. Можливо, що це призведе до зростання цін на гуртовому ринку та на стелі (цін, - ред.) протягом наступної декади», - додав Федоренко.

За даними «Консалтингової групи А-95», у 2018 році Тенгізшевройл поставив в Україну 208,3 тис. т скрапленого газу, що дорівнює 15,8% від загального обсягу імпорту. У квітні 2019 року постачання становило 21,5 тис. т, або 19%. Основні покупці ресурсу ТШО - WOG, «Надія», Socar, GT Group, «Автотранс», «Авантаж», ОККО.

Загалом із Казахстану за 2018 рік імпортовано 257 тис. т LPG (15% від загального обсягу ринку).