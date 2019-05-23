Механізм субсидування тарифів населенню повинен бути покладений на держкомпанії за аналогією з ринком газу, - експерт



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За словами експерта Корольчука, немає в світі такої практики, коли не державні, а приватні компанії, які видобувають газ, поставляли газ населенню за механізмом PSO

Уряд, Міненерго, і НКРЕКП погодили механізм компенсації шляхом покладання спеціальних обов'язків на державні компанії «Енергоатом» і «Укргідроенерго» за аналогією з ринком газу, що є правильним і логічним рішенням. Таку думку висловив на своїй сторінці в мережі Facebook експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

«Логіка такого рішення - за аналогією з ринком газу. Як там діє механізм PSO? Є державна компанія «Укргазвидобування», яка постачає населенню газ через державну компанію «Нафтогаз України» за спеціальною ціною. На червень така ціна становить трохи більше 8,6 тис грн за 1 тис куб. м. За великим рахунком, мова йде про субсидії, які держава, бюджет виділяють для покриття різниці між ринковою ціною на енергоресурс і встановленим тарифом, наприклад, на газ або електроенергію», - зазначив Корольчук.

За його словами, немає в світі такої практики, коли не державні, а приватні компанії, які видобувають газ, поставляли газ населенню за механізмом PSO. Думка експертів, які стверджують, що спецозобов‘язання можуть бути покладені і на приватних учасників ринку, експерт назвав дивною і нелогічною.

«Дивні і подвійні стандарти - на ринку газу у нас виключно державні компанії постачають газ по PSO, а на оптовому ринку електричної енергії нехай і приватні компанії несуть спеціальні зобов'язання. Наскільки мені відомо позиція всіх міжнародних партнерів полягає в тому, що механізм PSO на оптовому ринку електричної енергії має поширюватися тільки на державні компанії по на ринку газу», - вважає Юрій Корольчук.

Експерт упевнений: пропозиції і заяви про необхідність перекладення PSO на приватні компанії при постачанні електроенергії схожі на банальну дрібну провокацію і спробу «вставити палки» в реформу ринку електроенергії.

Нагадаємо, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України з метою забезпечення суспільних інтересів в умовах функціонування нового оптового ринку електроенергії пропонує покласти на НАЕК «Енергоатом» і ПрАТ «Укргідроенерго» спеціальні зобов'язання (PSO, Public Service Obligation) з постачання е/е для потреб населення на період до 31 грудня 2020 року.

Як раніше повідомлялося, президент Першої Енергетичної асоціації України Василь Котко підтримав пропозицію уряду покласти компенсацію тарифів на електроенергію на «Енергоатом».