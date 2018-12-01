Росія просить зняти обмеження на в’їзд росіян в Україну



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Голова Ради з прав людини при президенті РФ заявив, що прийняте українською владою рішення порушує права людини

Голова Ради з прав людини при президенті РФ Володимирі Путіні Михайло Федотов заявив, що рішення Києва відверто порушує права людини, позбавляючи мільйони ні в чому не винних людей можливості відвідувати своїх родичів, здійснювати ділові поїздки та їздити на відпочинок.

Про це повідомляє «Інтерфакс».

Федотов звернувся до українського омбудсмена Людмили Денісової з проханням використати свої повноваження, щоб домогтися скасування заборони на в’їзд в Україну російським чоловікам у віці від 16 до 60 років.

«Прошу вас, шановна Людмила Леонтіївна, використати ваші повноваження головного захисника прав людини в Україні для перегляду цієї заборони», – йдеться в листі російського чиновника.

Глава Ради з прав людини при президенті РФ підкреслив, що прийняте українською владою рішення «відверто порушує права людини, позбавляючи мільйони ні в чому не винних людей можливості відвідувати своїх родичів, здійснювати ділові поїздки, їздити на відпочинок, на лікування, на навчання, на хрестини, на поминальні служби».

«Ось чому я переконаний, що заборона обмежує і права українських громадян, що мають у Росії родичів, друзів, ділових партнерів», – додав він.

30 листопада голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал повідомив, що Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16 до 60 років за незначним винятком.