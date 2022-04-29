Росія розповсюджує на Придністров'ї фейки про загрозу від ЗСУ

У Придністров'ї розповсюджують фейки прокремлівських ЗМІ про загрозу з боку України

Також російські пропагандисти брешуть про те, що ЗСУ застосували безпілотники над Придністров'ям

На Придністров'ї розповсюджуються фейки прокремлівських ЗМІ про загрозу з боку України. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на офіційній сторінці у Facebook.

«У придністровському регіоні республіки Молдова Російська Федерація продовжує розповсюджувати інформацію через прокремлівські засоби масової інформації щодо загрози населенню регіону з боку України», – йдеться у повідомленні.

Також російська пропаганда поширює чутки про те, що Україна, нібито вже застосувала безпілотники над складами боєприпасів.

Нагадаємо, дещо раніше терорист Ігор Гіркін (відомий, як Стрєлков) запанікував через можливість входу українських військ у місто Тирасполь, яке зараз належить де-факто підконтрольному РФ Придністров'ю.

«Підготовка до вторгнення в Придністров'я йде повним ходом і початку бойових дій на цьому напрямку очікується найближчими днями», – написав Гіркін.

За його словами, влада Україна зараз «торгується» з Кремлем. Якщо РФ найближчим часом буде й надалі зривати евакуацію мирних заручників у заблокованому Маріуполі, ЗСУ готові захопити важливий форпост росіян у Тирасполі.

Причому, Гіркін переконаний, що ЗСУ все одно повернуть територію невизнаного Придністров'я Молдові, незалежно від згоди чи незгоди Росії по «маріупольському питанню».