Пропаганда Кремля проникає навіть в американські ЗМІ

Просування російських інтересів треба таврувати і засуджувати відкрито

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Путинская пропаганда работает не только на территории россии. Мы видим это по автопробегам с триколорами в Германии, по акциям а поддержку Zондеркоманд в Армении и других странах.

К сожалению, это заметно даже по настроениям американцев: из-за путинской пропаганды в Западных СМИ, американцы более чем готовы поддерживать Украину в гуманитарных вопросах, но категорически отказываются от серьезной помощи армии.

С этой проблемой Украина сталкивается как на государственном уровне, так и на уровне частных, больших и малых, благотворительных фондов. Байден не спешит отправлять нам самолеты, а простые американцы не спешат донатить даже на нелетальные вещи типа бронежилетов или связи.

Причина – присутствие путинских нарративов в американских медиа

Русским через американских журналистов удалось абсолютно демонизировать «Азов», приклеить к защитникам Мариуполя ярлык «нацисты» и сделать токсичной помощь ЗСУ в целом, из-за опасений, что помощь попадет к тем самым «нацистам».

Хотя другие западные коллеги уже проделали большую работу для разрушения мифов об Азове, часть журналистов США по прежнему предпочитают идти в путинском фарватере. Они по-прежнему отказываются замечать, что настоящие нацисты не в Мариуполе, а еще неделю назад были в Буче.

Речь, прежде всего о CNN, к которому несколько дней назад аппелировали в открытом письме украинские политики и бизнесмены и Washington Post.

Посмотрите на их последние материалы по теме и найдите 10 отличий от сюжетов первого канала:

Эксперт WP Rita Katz и журналисты CNN Tim Lister, Terra Jone, я хочу верить, по незнанию, писали и пишут полную чушь, дискредитирующую Азов, ЗСУ и в целом нашу борьбу за свободу от путинских фашистов. Но, так или иначе, из-за их пропагандистских материалов гибнут украинцы!

Эти вещи надо открыто осуждать. А заодно помочь этим журналистам разобраться, кто тут реальный нацист

Присылайте в твиттер коллегам-журналистам @Rita_Katz @TimListerCNN @tarajohn реальную информацию об Азове (ссылка на BBC), о преступлениях российской армии, о реальных нацистах в рядах россиян.

Скажите все, что у вас накипело за все дни войны. Лоббирование российских интересов нужно клеймить и осуждать открыто.

У нас уже были успешные кейсы в этой информвойне – тот же организатор автопробега в Германии все понял и раскаялся, а власти Германии приняли решение блокировать подобные митинги.

Крайне важно для нашей победы в реальной войне сделать это еще раз и прямо сейчас. Считайте, что это призыв. Ко всем и каждому писать в твиттер журналистам о реальной ситуации. Давайте поможем Рите, Таре и Тиму найти настоящих нацистов и понять, что они глубоко неправы.

Джерело: блог Мустафи Найєма

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