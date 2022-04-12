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    Думки вголос

    Пропаганда Кремля проникає навіть в американські ЗМІ

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат 8 скликання

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    Пропагандисти Путіна можуть бути і серед західних медіа - Пропаганда Кремля проникає навіть в американські ЗМІ
    Пропагандисти Путіна можуть бути і серед західних медіа
    фото з відкритих джерел

    Просування російських інтересів треба таврувати і засуджувати відкрито

    Мовою оригіналу

    Путинская пропаганда работает не только на территории россии. Мы видим это по автопробегам с триколорами в Германии, по акциям а поддержку Zондеркоманд в Армении и других странах.

    К сожалению, это заметно даже по настроениям американцев: из-за путинской пропаганды в Западных СМИ, американцы более чем готовы поддерживать Украину в гуманитарных вопросах, но категорически отказываются от серьезной помощи армии.

    С этой проблемой Украина сталкивается как на государственном уровне, так и на уровне частных, больших и малых, благотворительных фондов. Байден не спешит отправлять нам самолеты, а простые американцы не спешат донатить даже на нелетальные вещи типа бронежилетов или связи.

    Причина – присутствие путинских нарративов в американских медиа

    Русским через американских журналистов удалось абсолютно демонизировать «Азов», приклеить к защитникам Мариуполя ярлык «нацисты» и сделать токсичной помощь ЗСУ в целом, из-за опасений, что помощь попадет к тем самым «нацистам».

    Хотя другие западные коллеги уже проделали большую работу для разрушения мифов об Азове, часть журналистов США по прежнему предпочитают идти в путинском фарватере. Они по-прежнему отказываются замечать, что настоящие нацисты не в Мариуполе, а еще неделю назад были в Буче.

    Речь, прежде всего о CNN, к которому несколько дней назад аппелировали в открытом письме украинские политики и бизнесмены и Washington Post.

    Посмотрите на их последние материалы по теме и найдите 10 отличий от сюжетов первого канала:

    Эксперт WP Rita Katz и журналисты CNN Tim Lister, Terra Jone, я хочу верить, по незнанию, писали и пишут полную чушь, дискредитирующую Азов, ЗСУ и в целом нашу борьбу за свободу от путинских фашистов. Но, так или иначе, из-за их пропагандистских материалов гибнут украинцы!

    Эти вещи надо открыто осуждать. А заодно помочь этим журналистам разобраться, кто тут реальный нацист

    Присылайте в твиттер коллегам-журналистам @Rita_Katz @TimListerCNN @tarajohn реальную информацию об Азове (ссылка на BBC), о преступлениях российской армии, о реальных нацистах в рядах россиян.

    Скажите все, что у вас накипело за все дни войны. Лоббирование российских интересов нужно клеймить и осуждать открыто.

    У нас уже были успешные кейсы в этой информвойне – тот же организатор автопробега в Германии все понял и раскаялся, а власти Германии приняли решение блокировать подобные митинги.

    Крайне важно для нашей победы в реальной войне сделать это еще раз и прямо сейчас. Считайте, что это призыв. Ко всем и каждому писать в твиттер журналистам о реальной ситуации. Давайте поможем Рите, Таре и Тиму найти настоящих нацистов и понять, что они глубоко неправы.

    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ЗМІ США пропаганда війна Азов Україна окупація #stoprussia
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    Пропаганда Кремля проникає навіть в американські ЗМІ